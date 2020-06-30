Тегеран, , 09:16 — REGNUM 27 июня министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани-Фазли в телефонном разговоре со своим иракским коллегой Османом аль-Ганими заявил, что безопасность и мир должны поддерживаться и укрепляться государствами в интересах двух народов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Высокопоставленный иранский дипломат выразил надежду, что на предстоящей встрече обе стороны подпишут подготовленный меморандум о взаимопонимании в области безопасности. Он подчеркнул, что два государства могут сотрудничать в борьбе с терроризмом, организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков.

Рахмани-Фазли также отметил, что благоприятному сотрудничеству для поддержания безопасности границ может содействовать координация между полицейскими службами двух государств.

Министр внутренних дел Ирака Осман аль-Ганими, в свою очередь, заявил, что два государства могут эффективно сотрудничать в области безопасности, политики и экономики. «Безопасность между двумя странами в значительной степени установлена», — сказал он, добавив, что обе стороны не должны позволять использовать свои территории против соседних государств.