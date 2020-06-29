Москва, , 17:38 — REGNUM США переживает процессы, схожие с теми, что происходили в СССР перед его развалом. Об этом заявил чрезвычайный полномочный посол России в отставке Александр Крамаренко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По мнению дипломата, утверждение о том, что беспорядки, происходящие в США и перекинувшиеся в страны Евросоюза, никогда не дойдут до России, не точно. Россия уже пережила нечто подобное в период распада СССР.

«Я бы не стал утверждать, что это докатится до нас, мы имеем дело с тем, что мы имели дело 30 лет назад. Любая власть устаёт, изнашивается. Советская власть износилась, и мы получили то, что получили. Американская власть тоже износилась, просто износилась позже», — сказал Крамаренко.

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