Брюссель, , 15:57 — REGNUM Европейский союз продолжит поставлять на Украину средства для борьбы с последствиями паводка, заявил официальный представитель Еврокомиссии по вопросам бюджета, людских ресурсов, гуманитарной помощи и кризисного менеджмента Балаш Уйвари, сообщило 29 июня информационное агентство «Укринформ».

"Сегодня самолёт, который был предоставлен правительством Италии, доставит на Украину насосное оборудование, средства индивидуальной защиты, бензиновые пилы, генераторы и палатки для пострадавшего населения. В течение выходных дней Швеция объявила о намерении направить на Украину противопаводковые барьеры, шланги для откачки воды и технических экспертов», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Украины выразили благодарность странам, которые оказали помощь в преодолении паводка в Западной Украине, который в ЕС признали сильнейшим за последние 50 лет.

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