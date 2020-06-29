Брюссель, 29 июня 2020, 15:57 — REGNUM Европейский союз продолжит поставлять на Украину средства для борьбы с последствиями паводка, заявил официальный представитель Еврокомиссии по вопросам бюджета, людских ресурсов, гуманитарной помощи и кризисного менеджмента Балаш Уйвари, сообщило 29 июня информационное агентство «Укринформ».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Украины выразили благодарность странам, которые оказали помощь в преодолении паводка в Западной Украине, который в ЕС признали сильнейшим за последние 50 лет.
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