Загреб, , 15:40 — REGNUM Хорватия может отменить обязательную двухнедельную изоляцию для приезжающих из Боснии и Герцеговины. Об этом сообщил 29 июня в Загребе глава МВД страны Давор Божинович. Решение, по его словам, может быть принято 30 июня.

Хорватия ждет рекомендаций ЕС относительно границ с третьими странами, которые, как ожидается, с 1 июня упростят режим пересечения границ.

«Европейский союз, скорее всего, выступит с рекомендациями, эти переговоры продолжаются сегодня. Мы, вероятно, до некоторой степени либерализуем режим пересечения границы, когда речь идет о гражданах ЕС и наших соседних странах «, — сказал Божинович.

Число заболевших в Боснии и Герцеговине, и Хорватии продолжает расти. В БиГ за сутки прирост более ста случаев, в Хорватии — 34.

24 июня Хорватия ввела 14-дневную карантинную меру для всех граждан, приезжающих из БиГ из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации.