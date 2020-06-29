Улан-Батор, , 14:34 — REGNUM В Доме правительства Монголии 29 июня состоялась церемония вручения удостоверения новым депутатам Великого государственного хурала.

В церемонии участвовали 75 из 76 новоизбранных депутатов, бывший премьер-министр Жаргалтулгын Эрдэнэбат, был арестован до выборов.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июня в Монголии состоялись парламентские выборы, на котором 606 кандидатов боролись за депутатские места. По итогам выборов, правящая Монгольская народная партия одержала победу и получила 62 места в парламента. А главный конкурент МНП — Демократическая партия получила 11 мест. Еще три места достались коалициям и одному самовыдвиженцу.

После выборов представители некоторых политических партий и самовыдвиженцы заявили, что на выборах Великого государственного хурала были замечены «организованные нарушения и манипулирование». И в связи с этим представители политических партий и коалиций, участвовавших в выборах, потребовали пересчитать голоса.

В субботу 27 июня президент Монголии Халтмаагийн Баттулга встретился с представителями ЦИК, поручив вручную пересчитать все избирательные бюллетени. По поручению президента ручной пересчет голосов под наблюдением полицейских и представителей госслужащих состоялся 27 и 28 июня.

В понедельник, 29 июня Глава Центрального избирательного комитета Чойнзонгийн Содномцэрэн заявил о результатах пересчета. По его словам, результаты ручного пересчета совпали с результатами, выданными при машинной обрботки. Партии, коалиции и кандидаты, которые присутствовали в пересчете в качестве наблюдателей, признали результат.