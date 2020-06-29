Варшава, , 13:24 — REGNUM После успешного для действующего президента Польши Анджея Дуды первого тура голосования на президентских выборах, сторонники правящей партии «Право и Справедливость» (ПиС) могут успокоиться, и снизить избирательную активность. Такая «демобилизация» провластного электората, по мнению пресс-секретаря президентского предвыборного штаба Адама Беляна, может дать оппозиции шансы во втором туре голосования. Кроме того, необходимо привлечь часть избирателей, голосовавших за выбывших кандидатов.

«9,5 миллиона голосов — это результат, который во втором туре, вероятно, даст президенту Анджею Дуде переизбрание. Преимущество велико, но, конечно, мы должны сейчас позаботиться о том, чтобы в наших рядах не произошла демобилизация. Я думаю, что явка во втором туре может быть сопоставима с той, которая произошла вчера, поэтому мы должны мобилизовать дополнительно, убедить дополнительно, вероятно, около миллиона избирателей», — передаёт слова Беляна «Польское радио».

Как сообщил 29 июня председатель центризбиркома Польши Сильвестр Марчиняк, по результатам подсчёта 99,78% избирательных бюллетеней действующий президент Анджей Дуда набрал 43,67% голосов избирателей, его главный оппонент от либеральной «Гражданской коалиции» мэр Варшавы Рафал Тшасковский — 30,34%. На третьем месте — независимый кандидат, журналист Шимон Головня с результатом 13,85%.

В интервью радио Zet Белян подчеркнул, что результат, достигнутый Дудой в первом туре голосования, который прошёл в воскресенье, 28 июня, — самый лучший результат первого тура за 20 лет. По его словам, были некоторые мечтания о победе в первом туре, но при этом результат у президента может оказаться на 3 миллиона голосов больше, чем пять лет назад.

«У меня самого были некоторые опасения, что результат может оказаться ниже 40 процентов, так что я очень доволен. Я положительно удивлен. Действительно, это результат, которому мы можем радоваться», — говорит Белян.