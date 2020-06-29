Москва, , 12:48 — REGNUM Ранее гражданка России в Израиле смогла трижды принять участие в голосовании по поправкам к Конституции — в частности, сначала в электронном голосовании, а потом в посольстве России в Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе. В результате ей теперь грозит лишение свободы или крупный штраф. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июня заявил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев на пресс-конференции.

«Что мы имеем в Израиле? В Израиле мы имеет признание, пока добровольное. МИД провёл уже своё служебное расследование. Мы получим списки проголосовавших. Гражданка России пришла на избирательный участок один в Тель-Авиве и Хайфе и проголосовала дважды: и там, и там. Кроме этого, она утверждает, что также проголосовала дистанционно, и мы имеем возможность проверить, голосовала или нет. И кроме того, она вовлекла в эту деятельность свою несовершеннолетнюю дочь, которая не имела права голоса — у неё 18 лет исполняется 10 июля», — заявил Булаев.

«Утверждает, что она проголосовала тоже. Что мы имеем в результате? А в результате мы имеем, если всё подтверждается документально, четырёхкратное голосование группы лиц по предварительному сговору. Статья 142, внимательно можно её почитать. Я могу сказать, закон, который принят в России в этой части, не самый жестокий, но вполне убедительно проводит свою работу, как только всё попадает в суд», — подчеркнул он.

Статья предусматривает, в частности, наказание в виде значительного штрафа, который измеряется суммой 500 тыс. рублей, или до 4 лет лишения свободы.

«Поэтому у гражданки по возвращении в Россию предстоят длительные контакты со Следственным комитетом и далее, я думаю, будет судебное решение. Это для тех, кто хочет тренироваться на системе», — отметил Булаев.