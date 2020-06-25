Улан-Удэ, , 05:41 — REGNUM В Бурятии 25 июня началось досрочное голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию на 837 избирательных участках. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, жители также смогут проголосовать на дому.

«Время работы участковых избирательных комиссий в эти дни увеличено: если ранее планировалось, что во время досрочного голосования, с 25 по 30 июня, УИКи будут работать с 15:00 до 20:00, то теперь проголосовать в помещениях избирательных участков можно будет уже с 8:00», — отметили в правительстве.

Как отмечается, на участках приняты максимальные меры безопасности. Каждый избиратель на входе дезинфицирует руки, получает маску, перчатки и ручку. При предъявлении паспорта он должен находиться в полутора метрах от члена УИК. На самом участке каждый час проводится влажная уборка полов, а каждые два часа — дезинфекция поверхностей.

Напомним, следить за чистотой проведения голосования в регионе будут 3,5 тыс. наблюдателей. Как сообщало ИА REGNUM, работу по их подбору провела Общественная палата Бурятии.

Читайте также: За голосованием в Бурятии будут следить 3,5 тысячи наблюдателей