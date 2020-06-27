Улан-Батор, , 22:28 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Монголии подвела итоги парламентских выборов.

Правящая Монгольская народная партия одержала абсолютную победу и получила 62 места в парламенте. Главный конкурент МНП — Демократическая партия получила 11 мест, коалиции «Та бидний эвсэл» и «Зов хун электорат эвсэл» избрано по одному кандидату. Также депутатом стал самовыдвиженец, бывший премьер-министр Норовын Алтанхуяг, которого в 2019 году выгнали из Демократической партии.

По итогам заседания ЦИК признала парламентские выбор состоявшимися и действительными. Комиссия издала постановление о признании кандидатов, получивших большинство голосов избирателей и вручении удостоверений избранным депутатам. Церемония состоится 29 июня, после чего протокол об окончательных результатах выборов будет внесен в парламент на утверждение.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июня в Монголии состоялись парламентские выборы. В этом году в списке избирателей были зарегистрированы два миллиона граждан, из них более 1,4 миллионов проголосовало. За депутатские места боролись 606 кандидатов из политических партий, коалиций, а также самовыдвиженцы.