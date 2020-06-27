Вашингтон, , 21:38 — REGNUM Комитет Палаты представителей США по вооружённым силам (U.S. House Committee on Armed Services) выступил с предложением об усилении мер по «сдерживанию России», на реализацию которых предлагает заложить в бюджет 2021 года около $3,8 млрд. Об этом сообщается в соответствующем документе комитета по оборонному бюджету США.

«Полностью профинансировать «Европейскую инициативу» по сдерживанию и предоставить дополнительно $3,789 млрд для стратегических морских перевозок, спутниковой связи, дозаправки, подводных и противолодочных боевых действий, которые усиливают сдерживание против России», ― отмечается в документе.

В нем также указывается о необходимости выделить $250 млн на военную поддержку Украине, из которых $50 млн направить на поставки украинской стороне летального оружия. Кроме этого предполагается продлить запрет на финансирование любой деятельности, которая может быть расценена в качестве поддержки инициатив по попранию суверенитета Украины, в том числе и в вопросах принадлежности Крыма.

Однако, эксперты комитета, несмотря на продолжение курса по общему ограничению военного сотрудничества с Российской Федерацией, рекомендуют расширять его по линии двустороннего военного диалога в целях уменьшения риска конфликта между Соединенными Штатами и Россией.

Напомним, ранее командующий военно-морскими силами США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго сообщил журналистам издания Stars and Stripes, что он обеспокоен активностью российских подводных лодок в Средиземном море.

Читайте подробнее: В США обеспокоены присутствием российских подлодок в Средиземном море