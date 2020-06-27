Киев, , 18:00 — REGNUM Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не исключил возможности выдвижения своей кандидатуры на пост президента страны на выборах в 2029 году. Об этом 27 июня он заявил в интервью изданию «Гордон».

На вопрос журналиста о том, хотел бы он стать главой государства, Ляшко ответил, что, «наверное, да». Однако исключил возможность своего участия в президентских выборах в 2024 году.

«А вот через (в 2029 году ― Ред.), возможно, да. Если не забудете фамилию Ляшко, потому что эпидемию COVID-19 мы точно преодолеем за этот период», ― заявил главный санитарный врач.

Кроме этого, он также сообщил, что не против занять должность мэра Киева, так как «мало кто ответил бы «нет» на такое предложение».

Ляшко подчеркнул, что на данный момент вся его деятельность сфокусирована на преодоление пандемии коронавирусной инфекции на Украине.

Напомним, на Украине за минувшие сутки число выявленных случаев инфицирования коронавирусом увеличилось на 948. Общее число подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в стране на текущий момент составляет 42 065.

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