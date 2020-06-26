Киев, , 15:15 — REGNUM Деятельность президента Украины Владимира Зеленского за первый год его президентства оценили «хорошо» и «очень хорошо» 37% опрошенных, сказано в отчёте Центра Разумкова, опубликованном 26 июня на официальном сайте организации.

Ещё 34% оценили деятельность Зеленского «на троечку», а 28% — «довольно плохо» и «очень плохо». При этом большинство избирателей считают невыполненными предвыборные обещания Зеленского: ему не удалось побороть влияние олигархов — убеждены 71,5% опрошенных, не удалось создать рабочие места — 70%, не удалось установить мир в Донбассе — 63% опрошенных.

Новую власть в целом считают лучше прежней 38% опрошенных, а 39% считают, что власть на Украине ничем особо не отличается от предыдущей.

Исследование проводилось с 24 по 29 мая, опрошены 2056 совершеннолетних жителей подконтрольных Украине территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Киевского международного института социологии Владимир Паниотто рассказал, что разочарованные избиратели Зеленского начинают поддерживать «Партию Шария» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).

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