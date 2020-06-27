Дублин, , 02:47 — REGNUM Большинство членов ирландских политических партий Фианна Файл, Фине Гэл и партии «Зеленых» проголосовали за создание коалиционного правительства, передает национальное телевидение Ирландии.

Сообщается, что в Фианна Файл за коалиционное правительство проголосовали 74% членов, в Фине Гэл — 80% партийцев одобрили эту инициативу, среди «Зеленых» — 76%. Таким образом в Ирландии будет сформировано коалиционное правительство спустя несколько месяцев задержки, вызванной пандемией коронавирусной инфекции.

Согласно договоренностям между партиями, новым премьер-министром станет лидер партии Фианна Файл Майкл Мартин на половину срока. Вторую половину положенного срока должность премьер-министра будет занимать лидер Фине Гэл Лео Варадкар.

Ирландские СМИ отмечают, что впервые в истории Ирландии должность премьер-министра страны будет передаваться в рамках одного пятилетнего срока.

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