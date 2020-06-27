Вашингтон, , 03:26 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о защите памятников от вандалов, в котором для совершающих подобные преступления «против великой страны» предусматриваются длительные сроки тюремного заключения. Об этом американский лидер заявил на своей странице в Twitter.

«Мне выпала честь подписать очень строгое распоряжение об охране американских монументов, мемориалов, статуй и борьбе с недавним преступным насилием», — заявил Трамп.

Он добавил, что преступников ожидают «длительные тюремные сроки за эти беззакония против нашей великой страны».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп намерен подписать в течение недели указ о защите исторических памятников в Соединенных Штатах.

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