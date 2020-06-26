Минск, , 15:46 — REGNUM «Будем идти от жизни. Я не стану ломать страну через колено, приватизировать, наклонять людей. Самое тяжелое, когда люди живут в эпоху ненужных перемен. Перемены будут обязательно, и они должны начинаться и идти цивилизованно, начиная от Конституции», — заявил сегодня, 26 июня Александр Лукашенко на встрече с коллективом предприятия Белкалий-Мигао» в Минской области.

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, во время поездки в провинцию Лукашенко прокомментировал ведущуюся несколько лет кулуарную работу по разработке нового проекта конституции постсоветской республики.

«Конституция — основной закон. Мы её сделаем за два года. Несколько вариантов мне уже предложено, но они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в конституцию», — сообщил Лукашенко.

Напомним, сейчас в Белоруссии действует конституция 1994 года с имениями и дополнениями, внесёнными по итогам республиканских референдумов. Лукашенко несколько раз заявлял о намерении изменить конституцию, дезавуировал свои обещания и снова подтверждал. Общественного обсуждения конституционная реформа не проходит.

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Тем временем основной соперник Лукашенко в ходе нынешней президентской кампании Виктор Бабарико выступил с идеей возврата к конституции образца 1994 года. Его идею поддержало около десятка тысяч сторонников, подписавшихся под соответствующей петицией.

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