Москва, , 14:50 — REGNUM В Госдуме назвали «бредом и агонией» заявления экс-президента Петра Порошенко об «уникальном шансе» для возвращения Крыма Украине, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.

«Нереальными посулами не восстановить доверие народа, фактически утраченное экс-президентом год назад по итогам выборов. Крым не вернется больше никогда назад к Украине. Полуостров входит в состав Российской Федерации на основании законного волеизъявления его граждан, вопрос этот закрыт раз и навсегда», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Ссылки на глубокий кризис в России и неспособность обеспечить финансирование Крыма — также из разряда больных фантазий, полагает парламентарий.

«Полуостров живет и стремительно развивается, несмотря предпринятые при Порошенко все виды блокад», — констатировал депутат Госдумы.

По его мнению, у мирового сообщества начиная еще с 2014 года есть «уникальный шанс» признать правду и справедливый выбор крымчан по воссоединению с Россией.

«Рано или поздно им несомненно обязательно воспользуются», — уверен Слуцкий.

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил о шансе «заставить Россию уйти из Донбасса и из Крыма». Якобы он появился в связи с падением ВВП и «глубоким кризисом».

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