Минск, , 14:39 — REGNUM Руководство Белоруссии продолжает диверсификацию внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности, не рассматривая возможность смены режима в постсоветской республике. Об этом сегодня, 26 июня, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

«Заверяю вас, что режим силен, спокоен и мы уверены, что ситуация будет под контролем. Я понимаю, что после этого будет шквал критики лично в мой адрес и я буду в очередной раз включен в список «врагов прогрессивного человечества», но тем не менее, — заявил Макей. — Если случатся нежелательные события, которые отбросят нас в 2010 год, то третьей оттепели не будет. Восстановление нормальных отношений с другими странами займет намного больше времени, чем после 2010 года».

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Макей прокомментировал подавляемые в белорусских городах акции протеста и заверил, что через «действия на улицах» невозможно изменить ситуацию в Белоруссии, сообщает госинформагентство БелТА. По его словам, МИД ведет «очень тесный, плотный диалог с Европейским союзом».

«Я убежден (и вряд ли вы сможете оспорить), что за последние 4−5 лет после того, как начали восстанавливаться отношения с ЕС, другими западными странами, мы достигли большего, чем за предыдущие 16 лет санкций. И сейчас, когда мы реально начали работать над диверсификацией внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности, развитие событий по нежелательному сценарию поставило бы точку на этой сфере. Это никому не нужно, невыгодно», — констатировал глава МИД Белоруссии.

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