Джакарта, , 12:40 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) заявил, что нынешняя ситуация в мире становится все более сложной из-за усиления конкуренции между державами, сообщает Sindonews.

Глава государства отметил, что проблема усугубляется из-за текущей очень динамичной глобальной ситуации, которая характеризуется, среди прочего, усилением конкуренции или соперничества между державами.

Учитывая текущие геополитические изменения, президент подчеркнул важную роль АСЕАН в управлении этими изменениями.

Как известно, напряженность в отношениях между США и Китаем, особенно в регионе Южно-Китайского моря, все более усиливается. Кроме того, конфликт между Индией и Китаем на границах двух стран привел к обострению ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии заявил, что страны-члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии могут преодолеть последствия пандемии.

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