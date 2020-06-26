Сеул, , 12:00 — REGNUM В Южной Корее провели опрос на тему доли Сеула в совместных военных расходов с США. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Корейский институт по вопросам национального воссоединения (KINU).

Согласно результатам опроса, проведенного с 20 мая по 10 июня среди 1003 человек в возрасте старше 18 лет, 69,6% респондентов считают, что размер взносов необходимо сохранить на уровне прошлого года (1,03 трлн вон), 26,9% — необходимо сократить.

По сравнению с результатами опроса, проведенного годом ранее, число респондентов придерживающихся мнения относительно сохранения суммы взносов сократилось на 1,9%, относительно сокращения взносов, напротив, увеличилось на 2,1%.

На вопрос относительно увеличения доли Южной Кореи в военных расходах 78,26% опрошенных считают, что власти страны могут рассмотреть возможность увеличения суммы расходов на 13% или менее, 21,64% — на 13% или более.

Кроме того, 70,3% респондентов сообщили, что власти страны должны поддержать КНДР в борьбе с коронавирусом, 54,1% — должны поддержать Японию.

89,5% опрошенных предположили, что Северная Корея не откажется от ядерной программы, а 41,7% — скептически отнеслись к тому, что Сеул сможет как-то повлиять на Пхеньян в данном вопросе.