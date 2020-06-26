Вашингтон, , 06:57 — REGNUM Призыв Кувейта стать посредником в урегулировании споров между Катаром и соседними с ним странами пока остается без ответа, сообщил катарский посол в США Машаль бен Хамад Аль Тани 25 июня в интервью программе Al Monitor Podcast.

Дипломат считает, что со временем соседи эмирата «придут в чувство и признают отсутствие альтернативы» в решении данной проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня глава МВД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани заявил, что страны Персидского залива обсуждают новое предложение по урегулированию конфликта между Катаром и соседними странами, а также и снятие блокады с эмирата.

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