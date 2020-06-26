Ашхабад, , 00:13 — REGNUM Туркменские средства массовой информации должны активнее вести работу в популярных социальных сетях. Об этом президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил в ходе рабочего совещания на тему развития сферы культуры и СМИ, передает пресс-служба главы государства.

По словам туркменского лидера, это нужно для донесения до мирового сообщества информации об успехах национальной экономики и проведении властями Туркмении широкомасштабных социально-экономических преобразований.

Также Бердымухамедов акцентировал внимание чиновников на необходимости проведения интервью с экспертами и представителями международных экономических и финансовых организаций для обсуждения политических и экономических преимуществ нейтралитета Туркмении.

Подводя итоги совещания, глава государства поручил разработать современную национальную систему обмена интернет-сообщениями для распространения среди населения достоверной информации.

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