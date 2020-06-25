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«В Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Заявление о преследовании со стороны Управления конституционной защиты и Миграционной службы Венгрии

Я, Ефуни Дмитрий Сергеевич и моя семья, состоящая из четырех человек: жена Шакирова Ирина Геннадьевна 27.11.1980 г. р., сын Ефуни Александр Дмитриевич 01.02.2006 г. р. и дочь Ефуни Виктория Дмитриевна 10.06.2012 г. р. переехали из Москвы в Венгрию в город Сомбатхей в 2012 году. Здесь мы находились на легальных основаниях и имели временный вид на жительство.

Спустя 3 года, а именно в 2015 г. мы всей семьей получили Национальный постоянный вид на жительство Венгрии. Спустя еще 2 года, а именно в августе 2017 года я подал на постоянный вид на жительство ЕС. Примерно в ноябре того же года я получил отказ в выдаче ПМЖ ЕС с формулировкой, что я представляю угрозу национальной безопасности Венгрии без объяснения причин. Я тут же обратился к русскоговорящему адвокату dr. Popgyákunik Péter, а также в консульство Российской Федерации в Будапеште. Адвокат сделал запрос в Отдел конституционной защиты Венгрии (аналог нашего ФСБ) с просьбой разъяснить, чем Ефуни Дмитрий представляет угрозу национальной безопасности Венгрии, после чего получил отказ раскрывать причины с формулировкой, что дело засекречено до 31.12.2036 года.

После этого адвокат подал несколько исковых заявлений в суд. Первое исковое заявление было в предоставлении мне ПМЖ ЕС и второе исковое заявление раскрыть причины представления мной угрозы национальной безопасности Венгрии. Все возможные суды я проиграл, в том числе Верховный суд Венгрии. Причины, по которым я представляю угрозу национальной безопасности, мне не известны. После того, как я проиграл суды по вышеуказанным делам, мне пришла бумага из Миграционной службы Венгрии, что у меня отзывают национальный постоянный вид на жительство Венгрии, которой я ранее получил в 2015 году. Мой адвокат также подавал различные исковые заявления во все возможные суды в Венгрии, в т.ч. Верховный суд Венгрии и я также все суды проиграл.

Хочу обратить ваше внимание, что ни мне, ни моему адвокату так и не раскрыли причину почему я представляю угрозу национальной безопасности Венгрии. Никаких судимостей ни на территории Российской Федерации, ни на территории Венгрии у меня не было и нет. 16 июня 2020 г. меня вызвали в Миграционную службу Венгрии, вручили письмо о депортации и забрали мой российский загранпаспорт. Согласно решению Миграционной службы по представлению Управления конституционной защиты Венгрии меня хотят депортировать с территории Венгрии и закрыть въезд в ЕС путем занесения в систему SIS2 на срок 10 лет. Доводы о том, что венгерские власти разделяют семью, что у меня остается на территории Венгрии жена и двое несовершеннолетних детей, а также, что у меня нет собственной недвижимости на территории Российской Федерации не дали никакого результата.

Зачем было изымать мой российский загранпаспорт, мне не понятно, т.к. после вызова в Миграционную службу Венгрии 06.06.2020 я написал официальное письмо, что добровольно собираюсь покинуть территорию Венгрии и явиться не смогу в указанный день, и просил все необходимые бумаги передать моему адвокату, однако Миграционная служба написала также официальное письмо 10.06.2020 г. моему адвокату, что их не устраивает мой ответ и они настаивают на моем личном присутствии. После того, как я приехал и у меня изъяли российский загранпаспорт, на мой вопрос, зачем это надо было делать, если я писал, что добровольно собирался покинуть территорию ЕС, сотрудники Миграционной службы промолчали.

Более того, у моей дочери в 2015 году была диагностирована онкология, лейкемия. Все документы были предоставлены во все ведомства Венгрии, но и это не дало никакого результата. В настоящее время у нее ремиссия, однако она должна находится под наблюдением до достижения 18 лет, а именно в течении еще 10 лет. Кроме того, согласно решению Миграционной службы Венгрии меня ограничили в передвижении. Я могу выходить из своего дома только в будние дни с 8 до 10 часов утра и с 13 до 15 часов дня, а в выходные дни не имею права выходить совсем.

В настоящее время мой адвокат подал очередной иск в суд на предмет оспаривания моего выдворения с территории Венгрии, а также конфискации моего российского загранпаспорта и ограничении моего передвижения. Обращаю ваше внимание, что причины, по которым я якобы представляю угрозу национальной безопасности Венгрии пытались узнать в консульском отделе Российской Федерации в Будапеште, однако и российским официальным органам также было отказано в разъяснении причин.

Резюмируя вышеизложенное, считаю данные действия со стороны венгерских властей полнейшим произволом. Я никогда ни от кого не скрывался и никогда не совершал никаких противоправных действий ни на территории Российской Федерации, ни на территории Венгрии. Более того, я никогда не работал ни в каких правоохранительных и силовых структурах, ни в одной из указанных стран. Кроме того, считаю высшей мерой несправедливости со стороны венгерских правоохранительных органов заочно обвинять человека в угрозе национальной безопасности Венгрии, при этом не ознакомив меня с материалами дела, и не предъявив мне обвинение. Таким образом, не зная причин, по которым я представляю угрозу национальной безопасности Венгрии, я не могу отстоять свои права в венгерских судах. Информирую вас, что по окончании всех судов в Венгрии я намерен подавать исковое заявление в Европейский суд по правам человека.

Исходя из вышеизложенного, прошу предоставить мне защиту от произвола венгерских властей в рамках законодательства Российской Федерации и возбудить уголовное дело по фактам нарушения моих прав за рубежом против граждан Венгрии, нарушивших мои права».

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