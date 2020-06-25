Брюссель, , 15:48 — REGNUM Голосование по поправкам к Конституции России находится в поле зрения Европейского союза, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер 25 июня на пресс-конференции в Брюсселе.

«Мы внимательно следим за этим», — сказал Юнкер. По его словам, особое внимание ЕС вызывает поправка, касающаяся приоритета российской Конституции над международным законодательством. Юнкер выразил надежду на сохранение правовых рамок в России для выполнения международных обязательств.

Глава Еврокомиссии также прокомментировал поправку, позволяющую действующему главе государства баллотироваться на новый срок. «Каждая страна имеет право определять длительность мандата своих лидеров», —сказал Юнкер.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 июня в России началось голосование по поправкам к Конституции. Подсчет голосов начнется 1 июня после 20:00 по местному времени.