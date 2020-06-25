Москва, , 15:08 — REGNUM Законопроект о проведении комплексных кадастровых работ за счет физических лиц жителей садоводческих товариществ комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня, об этом сообщил глава комитета Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Предлагается установить возможность выполнения комплексных кадастровых работ не только за счет бюджетных средств, но и за счет средств физических или юридических лиц, заинтересованных в выполнении таких работ на определенной территории.

Комплексные кадастровые работы выполняются одновременно в отношении всех объектов недвижимости, расположенных в границах определенной территории.

Сейчас заказчиками таких могут выступать только органы публичной власти: органы местного самоуправления муниципального района или городского округа, органы исполнительной власти города федерального значения. Причем проведение работ этими органами не является обязательным.

«Законопроект вводит возможность проведения комплексных кадастровых работ по инициативе и за счет средств правообладателей объектов недвижимости, расположенных в границах территории проведения ККР. Например, в границах СНТ или гаражного потребительского кооператива», — отметил Крашенинников.

По его словам, в расчете на один объект недвижимости комплексные кадастровые работы обходятся дешевле, чем кадастровые работы, проводимые в общем порядке.