Париж, , 14:54 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подсчитал в четверг, 25 июня, что Франция не нарушила основные права пяти человек, осужденных по делу о терроризме, когда лишила их гражданства через восемь лет после вынесения приговора, сообщает Le Figaro.

ЕСПЧ отметил, что утрата гражданства не сделала осужденных лицами без гражданства, поскольку все пятеро имеют другое гражданство.

Напомним, во Франции пять человек были приговорены в 2007 году к шести-восьми годам тюремного заключения за «участие в преступном сообществе по подготовке террористического акта». В частности, их судили за связь с марокканской боевой группой, ответственной за теракт в Касабланке (Марокко) 16 мая 2003 года: 45 человек погибли, в том числе трое граждан Франции.