Варшава, , 13:53 — REGNUM «Систематическими и скоординированными» назвал действия по уничтожению предвыборной агитации президента Польши Анджея Дуды уполномоченный правящей партии «Право и Справедливость» (ПиС) в муниципалитетах Изабелин и Старые Бабицы столичного воеводства Роберт Дуда.

«Предвыборные баннеры президента Анджея Дуды уничтожаются систематически. Я подал заявление в прокуратуру. Прокуратура в Прушкове возбудила уголовное дело. По факту уничтожения баннеров на территории коммуны Бабице. Аналогичная процедура имеет место и в муниципалитете Изабелин.

Избирательные материалы похищаются или уничтожаются систематически. Так бывает каждый день. В муниципалитете Ломянки за время кампании были уничтожены несколько десятков баннеров с изображением президента. Мы имеем дело с систематическими действиями, скоординированными действиями. Эти люди способны за одну ночь уничтожить 20 таких баннеров. Конечно, для этого нужны автомобили и большая группа людей», — передаёт слова активиста издание wPolityce.pl.

По словам Роберта Дуды, это происходит с самого начала кампании по выборам президента Польши, которые пройдут 28 июня.

«Сегодня я чинил один из баннеров в Изабелине. Подъехали люди и стали фотографировать меня. И я знаю, что эти люди уничтожали избирательные материалы. К сожалению, это мои соседи, поэтому я не хочу сообщать об этом, чтобы не создавать им проблем. Это борьба с ветряными мельницами.

Сегодня я объехал весь муниципалитет Изабелин и большую часть коммуны Бабице. Повесил около 30 плакатов. Я был удивлен, когда возвращался домой, потому что те, которые я повесил первым, все еще там. Полагаю, к утру их не будет. Из штаб-квартиры я сегодня взял около 150 плакатов. Наверное, хватит до вечера пятницы», — рассказал Роберт Дуда.

По словам активиста правящей партии, за всё это время случился только один инцидент подобного рода с баннером кандидата от оппозиционной «Гражданской коалиции» мэра Варшавы Рафала Тшасковского. Роберт Дуда отрицает какую-либо связь структур ПиС с данным фактом.

Роберт Дуда рассказал, что во время кампании по выборам в местные органы власти один мужчина был сильно избит при попытке помешать нетрезвым людям срывать баннеры кандидата от ПиС, висевшие на заборе его дома. У него были сломаны рёбра и нос.

«Во всем этом много агрессии. Два дня назад я вешал баннер в старых Бабицах. Подошел мужчина и сказал: «Смотри, чтобы у тебя забор не загорелся». В социальных сетях я прочел запись одного из местных жителей о том, что после возможной победы Рафала Тшасковского нас всех осудят», — говорит активист ПиС.