Алжир, , 11:47 — REGNUM Один из лидеров протестов, сотрясавших Алжир на протяжении последних 16 месяцев, была приговорена к году тюремного заключения. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, 44-летняя Амира Бурауи была осуждена по шести пунктам обвинения, включая «оскорбление ислама», «оскорбление президента» и «подстрекательство к нарушению режима самоизоляции» во время пандемии коронавируса.

Ее адвокат Мустафа Бушачи осудил этот приговор.

«Этот приговор несправедлив, нет никаких доказательств. Мы будем подавать апелляцию», — сказал он в интервью репортеру информационного агентства AFP.

Бурауи, гинеколог и мать двоих детей, была арестована в минувшую среду, 17 июня, у себя дома.

Бурауи начала выступать против правительства в 2014 году. Она была среди организаторов протестов, участники которого выступили против попытки президента Абдель Азиза Бутефлики баллотироваться на пятый президентский срок.

Члены движения «Хирак», в числе которых и Бурауи, заявили, что в стране не произошла смена правящей верхушки, а коррупция и неравенство остаются широко распространенными, несмотря на избрание Абдельмаджида Теббуна президентом в декабре прошлого года. Массовые антиправительственные протесты продолжались и в 2020 году до тех пор, пока не был введен карантин, сообщают репортеры.