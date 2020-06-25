Киев, , 11:44 — REGNUM В Харькове боевики организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) избили битами члена «Партии Шария», сообщил глава политсилы, популярный украинский блогер Анатолий Шарий 25 июня в своём telegram-канале.

«Ночью. В Харькове. По голове битами… Выжил чудом. В реанимации борются за жизнь», — написал он.

Шарий отметил, что потерпевший участвовал в недавнем митинге политсилы и вёл колонну протестующих в Киеве.

«Нацкорпус (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и офис президента решились на убийство», — добавил блогер.

По словам Шария, за два часа до нападения пострадавший написал в полицию заявление об угрозах:

«Вчера вечером Никита написал заявление в полицию по факту угроз со стороны представителей Нацкорпуса (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Через пару часов его пытались убить», — заявил он.

Напомним, попытки нападения на активистов «Партии Шария» предпринимались во время акции политсилы в Киеве. Позже представители радикальных организаций начали ловить и избивать одиноких сторонников партии в метро.

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