Киев, , 12:10 — REGNUM Участники акции протеста выдвинулись от офиса президента Украины в сторону здания МВД Украины, сообщило 17 июня издание Strana.ua.

Радикалы, пришедшие к офису президента бросали в мирных протестующих яйца, бутылки и камни. Во время движения колонны националисты напали на сторонников популярного украинского блогера Анатолия Шария, но были задержаны полицией.

На опубликованной видеозаписи видно, как националист бьёт по затылку сторонника Шария, а затем убегает. По предварительным данным, были задержаны пять радикалов. У них нашли шесть газовых баллончиков и разбитую бутылку.

«Если бы полиция всегда работала так, как сегодня — вы жили бы в другом государстве», — прокомментировал действия полиции Шарий.

Блогер также отметил, что из офиса президента к протестующим никто не вышел, хотя у здания собралось около трёх тысяч человек.

«А Мендель (пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель — ИА REGNUM) уже была? Да точно, она же выходит, когда приходит десять человек. Но то другие десять человек. На своих избирателей они забили. Полностью», — написал блогер.

Напомним, в Киеве проходит масштабная акция протеста против бездействия правоохранителей, которые ранее вытолкали журналистов с территории суда, вместо того, чтобы защитить их от нападений радикалов.

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