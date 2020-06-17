Киев, 17 июня 2020, 12:10 — REGNUM Участники акции протеста выдвинулись от офиса президента Украины в сторону здания МВД Украины, сообщило 17 июня издание Strana.ua.
Радикалы, пришедшие к офису президента бросали в мирных протестующих яйца, бутылки и камни. Во время движения колонны националисты напали на сторонников популярного украинского блогера Анатолия Шария, но были задержаны полицией.
На опубликованной видеозаписи видно, как националист бьёт по затылку сторонника Шария, а затем убегает. По предварительным данным, были задержаны пять радикалов. У них нашли шесть газовых баллончиков и разбитую бутылку.
Блогер также отметил, что из офиса президента к протестующим никто не вышел, хотя у здания собралось около трёх тысяч человек.
Напомним, в Киеве проходит масштабная акция протеста против бездействия правоохранителей, которые ранее вытолкали журналистов с территории суда, вместо того, чтобы защитить их от нападений радикалов.
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