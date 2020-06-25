Москва, , 09:30 — REGNUM Поправки к конституции России давно назрели, а сейчас пришло время их воплотить в жизнь. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Думаю, люди сегодня воспринимают правильно, что всё, что мы сейчас видим, всё, что там сказано, надо было уже давно делать, а сегодня настало время», — сказал глава Узбекистана.

Он добавил, что поправки будут служить народу, а 1 июля — это исторический день для России. «Так что я хочу, чтобы этот день в истории новой России был проведён очень успешно», — сказал Мирзиёев.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Москву 23 июня. В рамках визита состоялись двусторонние переговоры с Владимиром Путиным. Кроме того, узбекистанский лидер принял участие в параде Победы.