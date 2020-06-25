Томск, , 09:30 — REGNUM Голосование по поправкам к Конституции РФ проходит в Томской области. 25 июня в регионе открылись 773 избирательных участка, сообщили ИА REGNUM в областной администрации.

В общероссийском голосовании уже принял участие томский губернатор Сергей Жвачкин. Он прибыл на свой избирательный участок в шестой гимназии Томска утром 25 июня.

«Голосование необычно тем, что продлится неделю. Внося поправки в Конституцию, мы решаем не сиюминутные вопросы, а выбираем будущее», — отметил он.

Также Жвачкин с супругой отдали свои голоса в поддержку инициативы о присвоении Томску почётного звания «Город трудовой доблести».

Добавим, власти региона заверили, что на участках в связи с эпидситуацией приняты все необходимые меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, голосования по поправкам к Конституции России пройдёт с 25 июня по 1 июля.

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