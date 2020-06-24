Улан-Удэ, , 07:00 — REGNUM В качестве наблюдателей в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ зарегистрировались около 3,5 тыс. человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, они будут следить за чистотой проведения голосования на избирательных участках.

По словам председателя Общественной палаты региона Баира Бальжирова, работу по подбору наблюдателей провели они.

«Для этого заключены соглашения с 18 общественными организациями и 2 региональными отделениями политических партий. В настоящее время оформлены направления общественных наблюдателей на 3509 человек», — отметил он.

Отмечается также, что наблюдателем может стать любой желающий, которому нужно для этого обратиться в палату. Впрочем, есть и ограничения. Из-за сложной эпидемиологической ситуации, лица старше 65 лет не смогут следить за голосованием.

Добавим, что в отдалённых районах республики уже почти 10 дней идёт досрочное голосование. Как сообщало ИА REGNUM, к 22 июня в них приняли участие 17% жителей.

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