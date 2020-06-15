Окинский район, Бурятия, , 10:40 — REGNUM В девяти отдалённых районах Бурятии сегодня, 15 июня, стартовало досрочное голосование по поправкам к Конституции. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в их число вошли Окинский, Закаменский, а также северные районы республики.

По словам председателя республиканского Избиркома Дмитрия Ивайловского, там уже сформированы избирательные комиссии и назначены наблюдатели.

«Итоги голосования будут подводиться в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, а данные о количестве проголосовавших в ежедневном режиме будут подводиться с 15 июня», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, каждому пришедшему на избирательные участки будут выдавать средства индивидуальной защиты и одноразовые ручки. На входе им будут измерять температуру. При этом маршрут движения избирателей продуман так, чтобы потоки не пересекались: с одной стороны вход, с другой — выход.

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