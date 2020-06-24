Пекин, , 05:36 — REGNUM Пресс-секретарь МИД Китая Чжао Лицзянь поздравил президента Кирибати Танети Мааму с переизбранием на пост президента страны, сообщает 23 июня агентство Синьхуа.

Чжао сообщил во время пресс-брифинга, что китайская сторона верит, что власти и народ Кирибати достигнут новых высот национального развития под руководством Мааму. С момента установления дипломатических отношений между странами в сентябре 2019 года, Китай и Кирибати переживали момент мощного развития двусторонних отношений, отметил Чжао.

«Это служит доказательством того, что принцип «одного Китая» является основной тенденцией, пользующейся всеобщей поддержкой», — заявил он.

По словам Чжао, Китай придает особую важность развитию отношений с Кирибати и готов работать на углубление сотрудничества и дружбы между народами двух стран.