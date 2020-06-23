Москва, , 19:52 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России изучает информацию в СМИ и соцсетях о попытках повлиять на голосование по конституции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня, об этом сообщил глава комиссии Госдумы Василий Пискарёв («Единая Россия»).

«В настоящее время мы проводим мониторинг и изучаем поступающую информацию о публикации недостоверных сообщений в СМИ и социальных сетях. Первые обобщённые данные о выявленных случаях системного тиражирования дезинформации мною уже направлены в генеральную прокуратуру для правовой оценки и принятия решений в соответствии с законодательством Российской Федерации», — заявил Пискарёв.

Он также отметил, что комиссия наладила взаимодействие с общественными организациями и комиссией Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций для оперативного реагирования по фактам иностранного вмешательства в виде попыток повлиять на ход голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации.