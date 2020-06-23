Москва, , 18:35 — REGNUM Сохранение прежней экономической политики, выраженной в первую очередь в бюджетном правиле и инфляционном таргетировании, поможет России вернуться на траекторию устойчивого экономического роста Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявил президент Владимир Путин на обращении к гражданам России.

«У нас есть ресурсы, возможности, чтобы быстро восстановить национальную экономику, выйти на траекторию роста. Для этого мы сохраним долгосрочные ориентиры в макроэкономической политике. Говоря профессиональными терминами, бюджетное правило и инфляционное таргетирование. По существу, на понятном для всех языке речь идёт об ответственном управлении государственными финансами и стабильности цен», — заявил Путин.

«Всё это важные, принципиальные условия для обеспечения устойчивости экономики и роста доходов граждан. Для дальнейшего снижения процентных ставок. В этой связи, конечно, отмечу последовательную линию Центрального банка России на смягчение денежно-кредитной политики. Буквально на днях, как вы знаете, ключевая ставка была вновь понижена сразу на 1% до 4,5% — обращу внимание, до наименьшего значения за нашу новейшую историю. Для экономики это новые возможности для запуска инвестиционных и инфраструктурных проектов, для предпринимателей — кредиты на расширение своего дела, а для граждан — более доступные займы на покупку нового жилья», — отметил он.

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