Москва, , 17:24 — REGNUM Вопрос производства лекарств для лечения коронавирусной инфекцией в России решается успешно, сообщил 23 июня в обращении к согражданам президент страны Владимир Путин.

Глава государства отметил, что в стране удалось уже сейчас наладить собственное производство лекарств для лечения COVID-19.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что жители России, хоть им и трудно, справляются с проблемой коронавируса. Решаются проблемы и на местном уровне, и на уровне государства.

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