Вашингтон, , 16:50 — REGNUM Ещё одной автономной зоны в американском штате Вашингтон не будет, во всяком случае, пока у власти в США находится 45-й президент Дональд Трамп, написал 23 июня глава Штатов в Twitter.

Трамп «В Вашингтоне, округ Колумбия, никогда не будет «автономной зоны», пока я ваш президент. Если они попытаются, они встретят серьёзную силу!»

Напомним, надпись «Автономная зона Чёрного дома» была продемонстрирована в ходе беспорядков сегодня, 23 июня, в штате Вашингтон — в том штате, где находится печально известный город Сиэтл.

В центральной части Сиэтла существует «Автономная зона Капитолийского холма» (CHAZ). CHAZ — это так называемая самопровозглашённая автономия, неподконтрольная государственной власти.

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