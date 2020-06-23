Москва, , 15:14 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект, уточняющий условия предоставления жилищных субсидий выезжающих из районов Крайнего Севера, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.

Меняются условия возникновения у граждан, выезжающих и уже выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, права на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений за счет средств федерального бюджета. В частности, право на получение субсидий имеют только те родившиеся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и прожившие там не менее 15-ти календарных лет инвалиды с детства, которые родились не позднее 1 января 1992 года

При определении права гражданина на получение жилищной субсидии будут учитывать все жилые помещения за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, принадлежащие на праве собственности и (или) предоставленные по договору социального найма, договору найма жилых помещений фонда социального использования не только гражданину, но и (или) членам его семьи (с учетом обеспеченности общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы площади жилого помещения, установленной органом местного самоуправления в соответствии с ЖК РФ), а также получение гражданином и (или) членами его семьи в установленном порядке иных предусмотренных законодательством РФ мер государственной поддержки по обеспечению жильем за пределами указанных районов и местностей.

Письменный отказ гражданина от получения предложенного государственного жилищного сертификата является основанием для снятия его с учета в качестве имеющего право на получение жилищных субсидий в соответствии с ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», за исключением случаев, когда гражданин не имеет возможности получить и реализовать государственный жилищный сертификат по состоянию своего здоровья и (или) по состоянию здоровья членов своей семьи.

Условия возникновения у граждан, выезжающих и уже выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, права на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений за счет средств федерального бюджета будут распространятся на граждан, состоящих на учете в качестве имеющих право на получение жилищных субсидий, вне зависимости от даты их постановки на такой учет.