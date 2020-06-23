Куала-Лумпур, , 14:19 — REGNUM Министерство образования Малайзии объявило, что школы в стране откроются 24 июня 2020 года, сообщает Antara.

Известно, что в школы вернутся учащиеся, которые сдают государственные экзамены, а именно: сертификат об образовании, сертификат о профессиональном обучении, сертификат о среднем образовании и сертификат международных экзаменов.

Кроме того, период вторых промежуточных каникул в школах будет сокращен с девяти до пяти дней для школ группы А (Джохор, Кедах, Келантан и Тренгану) и группы В (Малакка, Негери-Сембилан, Паханг, Перак, Перлис, Пенанг, Сабах, Сарауак, Селангор, Куала-Лумпур, Лабуан и Путраджайя).

Каникулы в конце года для школ в группе А будут сокращены с 42 до 14 дней, в то время как в школах группы В — с 41 до 13 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Малайзии согласились открыть общественные и частные бассейны, начиная с 1 июля 2020 года.

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