Санкт-Петербург, , 10:56 — REGNUM В Петербурге ужесточат требования к так называемым «наливайкам» в жилых домах, передает корреспондент ИА REGNUM. На этапе второго чтения в городском Заксобрании поддержали поправку, которая запрещает продавать алкоголь в точках общепита площадью менее 50 кв. метров.

Аренда помещения в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

К третьему чтению в документ планируют внести норму о переходном периоде.

Ранее, 29 апреля, ЗакС принял проект в первом чтении, но запретить предполагалось продажу спиртного в общепите площадью до 20 кв. метров.

Речь идет не только о многоквартирных домах, но и о прилегающих территориях.

Кроме того, в октябре 2019 года Заксобрание Петербурга предложило ужесточающую поправку и в федеральный законопроект, направленный против продажи алкоголя в жилых домах.

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