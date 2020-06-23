Москва, , 08:57 — REGNUM В Госдуме согласны с позицией президента Франции Эмманюэля Макрона по инциденту кораблями Турции и Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент, произошедший между кораблями Франции и Турции в Средиземном море, служит яркой иллюстрацией смерти мозга НАТО, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с тунисским коллегой Каисом Саидом.

«В этом случае доктор Макрон поставил абсолютно верный диагноз. НАТО давно уже превратился в безмозглого зомби», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

В июне турецкий фрегат у побережья Ливии отказался выполнить распоряжение о досмотре груза со стороны французского фрегата, принимающего участие в операции НАТО Sea Guardian. Уклоняясь от досмотра, турецкий корабль взял на прицел французский военный корабль с помощью радарной системы ракетного наведения, что во французском военном ведомстве расценили как «исключительно враждебные и агрессивные действия».

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