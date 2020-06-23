Нью-Йорк, США, , 01:23 — REGNUM ООН внимательно следит за кризисом из-за строительства эфиопской гидроэлектростанции «Возрождение», заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик 22 июня в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что ООН призывает всех участников конфликта — Египет, Эфиопию и Судан — возобновить диалог для разрешения возникших противоречий.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Египет привержен использованию дипломатии для урегулирования кризиса с Эфиопией по поводу возведения плотины на Голубом Ниле.

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