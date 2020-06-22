Москва, , 22:38 — REGNUM Решение не направлять Зеленскому приглашение на парад Победы в Москве было верным, прокомментировал российский политик Алексей Пушков заявление украинского президента о том, что он не поехал бы в Москву даже по приглашению.

На своей странице в Twitter Пушков отметил, что Зеленский воспользовался бы таким приглашением для пропагандистских выходок против России.

«Зеленский в интервью «The Globe and Mail» подтвердил мою оценку: даже если бы его пригласили на Парад Победы, он не поехал бы в Москву. Что еще раз доказывает верность решения не направлять ему приглашение. Это было бы лишь использовано в пропагандистских целях против России», — написал Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Кремль не планировал приглашать украинского президента Зеленского на парад Победы в честь 75-летия победы Советского Союза в Великой Отечественной войне против нацистской Германии.

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