Москва, , 17:58 — REGNUM Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр будет присутствовать на параде Победы в Москве в качестве представителя Германии, сообщает 22 июня ТАСС со ссылкой на диппредставительство ФРГ в РФ.

«Ожидается, что посол примет участие в параде Победы на Красной площади», — цитирует агентство слова представителя германского посольства.

Как сообщало ИА REGNUM, традиционный парад Победы на Красной площади из-за пандемии коронавируса 9 мая в Москве не проводился. 26 мая президент России Владимир Путин объявил о переносе даты парада Победы на 24 июня.

Напомним, в этот день в 1945 году в Москве состоялся первый Парад Победы в честь успешного завершения войны против нацистской Германии.

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