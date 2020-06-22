Рига, , 17:31 — REGNUM Президент Латвии Эгил Левитс 22 июня провозгласил новый закон об административно-территориальной реформе. Об этом сообщает портал Diena.lv.

Журналисты отмечают, что новый закон описывает условия, порядок определения, регистрации, изменения границ и отношения административного центра и территорий, а также территориальное деление на районы и округа, принципы определения статуса поселений, и порядок их финансирования.

Закон предусматривает, что правительство Латвии определит детальный план финансирования регионов до 1 декабря 2021 года, когда новое деление должно заработать.

Ряд европейских организаций, а также 46 глав латвийских регионов просили Левитса не провозглашать новый закон, и отправить его на доработку в парламент. Эти обращения были проигнорированы.

Согласно новому делению, число самоуправлений в Латвии сократится со 119 до 42.