Санкт-Петербург, , 17:23 — REGNUM Петербургские власти не внемлют просьбе топ-менеджмента торговых центров о скорейшем открытии. Так, вице-губернатор Евгений Елин заметил, что это может грозить новыми вспышками заражения коронавирусом.

Смольный Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, владельцы и руководители ТРЦ Петербурга обратились к губернатору Александру Беглову и главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой позволить им открыться с 20 июня. При этом они ссылались на опыт Москвы, где коронавирусные ограничения сняли.

Однако, по словам Евгения Елина, ТЦ откроют, скорее всего, только на третьем этапе снятия ограничений, когда 50% коек в петербургских больницах будут свободны. Сейчас же из 12 тыс. коек занято 10,5 тыс., и, как отмечал губернатор Беглов, в городе физически закончились больницы, которые можно перепрофилировать под COVID-19. Всего таких пациентов принимают 24 стационара.

«Как только Ленобласть открыла торговые центры, то сразу получила вспышку, и их пришлось немедленно закрыть. То же самое было в Сингапуре. Лучше перебдеть, чем скорбеть и соболезновать», — цитирует Евгения Елина «Коммерсантъ». «Последовательность действий сформирована федеральным Роспотребнадзором, и как только она нарушается, кто-то за это платит, и, к сожалению, жизнями», — добавил чиновник.

Более того, на его взгляд, авторы письма не в состоянии компетентно оценить ситуацию, поскольку не являются специалистами в сфере здравоохранения.

Напомним, под документом в адрес Смольного ранее подписались представители ТЦ «Невский центр», ХК «Адамант», FortGroup, Jensen Group, ТРЦ «Галерея» и других комплексов, в общей сложности — порядка 40 торговых центров.

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