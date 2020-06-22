Москва, , 16:29 — REGNUM Западные державы пытаются удержать монополию во всех сферах на международном уровне — политической, экономической и культурной. Об этом 22 июня заявил директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин на телеканале «Россия 24».

«Глобализм — это и есть тоталитаризм, только в другой оболочке. Не в оболочке авторитарного режима, а в оболочке универсальных ценностей, неолиберализма, монетаризма, даже трансгуманизма, в экологической оболочке может быть. Но логика глобализации именно такова, что всё должно быть подчинено одному центру силы», — заявил Лепехин.

«И так постепенно эта логика выпрямляет все процессы, выбрасывает за пределы истории всё, что эта глобальная сила считает несущественным или мешающим продвижению своих интересов», — подчеркнул он.