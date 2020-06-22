Тбилиси, , 15:48 — REGNUM Парламенту Грузии нужно разработать и внести изменения в Избирательный кодекс для принятия мер, которые будут препятствовать распространению коронавируса во время выборов. Об этом рассказал журналистам 22 июня спикер парламента Арчил Талаквадзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Председатель парламента отметил, что нужно понять, какие меры эпидемиологической безопасности нужно применять на участках для голосования, а также предусмотреть алгоритм, чтобы могли проголосовать те, кто находится на карантине. Талаквадзе также рассказал, что прошла встреча с представителями оппозиционных партий и общественных движений, на которой обсудили, какие меры будут нужны во время голосования.

«Была очень интересная встреча, обозначились те основные вопросы, которые нам предстоит отразить в законодательстве. Это будет способствовать проведению выборов в безопасной обстановке», — сказал спикер парламента.

Напомним, парламентские выборы в Грузии назначены на 31 октября. По некоторым прогнозам, в это время в стране может начаться вторая волна распространения коронавируса.

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