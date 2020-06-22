Ямусукро, , 14:50 — REGNUM Восьмидесятилетний бывший президент Кот-д'Ивуара Анри Конан Беди снова будет баллотироваться на президентских выборах в октябре. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление политика.

По информации журналистов, действующий президент Алассан Уаттара ранее заявил, что он не будет снова баллотироваться на выборах после 10 лет у власти.

«Я одновременно удивлен и удовлетворен содержанием ваших сообщений, в которых вы просите меня быть кандидатом на выборах», — сказал Беди членам правящей коалиции PDCI-RDA.

«Я польщен», — добавил он.

Беди был президентом в 1993—1999 годах. Коалиция между его партией PDCI и партией RDR Уаттары, созданная в 2005 году, должна была устранить политический раскол, который привел к гражданской войне тремя годами ранее. Пакт помог Уаттаре одержать победу на президентских выборах в 2010 и 2015 годах.

Напомним, что Гийом Соро, бывший лидер повстанцев и кандидат в президенты, был заочно осужден за растрату и приговорен к 20 годам тюрьмы в апреле, приговор, вероятно, исключит его предвыборной гонки.